Nigeria : Tinubu achève sa visite au Royaume-Uni et signe plusieurs accords

Le président nigérian Bola Tinubu a bouclé, jeudi 19 mars, une visite d’État au Royaume‑Uni marquée par des rencontres de haut niveau. Après une audience officielle au château de Windsor avec le roi Charles III — moment solennel agrémenté d’un dispositif militaire impressionnant et auquel assistaient le prince William et la duchesse de Cambridge — le chef de l’État a poursuivi son programme londonien.

Dernier temps fort de ce séjour historique — le premier d’un président nigérian au Royaume‑Uni depuis trente‑sept ans — Tinubu a également été reçu par le Premier ministre Keir Starmer. Les entretiens ont visé à redynamiser une relation bilatérale jugée stratégique par les deux capitales.

Les négociations ont abouti à la signature de plusieurs accords couvrant des domaines variés. Au centre de l’attention se trouve un texte sur la migration: il instaure des procédures accélérées pour le rapatriement des ressortissants nigérians en situation irrégulière et prévoit que les autorités d’Abuja reconnaissent certaines pièces d’identité provisoires émises par Londres, facilitant ainsi les retours.

Sur le plan économique, les deux gouvernements ont conclu un engagement majeur dans le secteur de l’acier destiné à relancer les exportations et à stimuler les échanges commerciaux. Ils se sont par ailleurs mis d’accord pour renforcer leur coopération dans le commerce, les infrastructures et la promotion d’une croissance plus durable, s’appuyant sur des liens institutionnels et juridiques historiques.

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Le défi sécuritaire au cœur des discussions

La sécurité a occupé une place importante dans les entretiens entre Tinubu et les responsables britanniques. Les deux parties ont convenu d’intensifier leur collaboration en matière de défense et de lutte contre la criminalité transnationale. Lors de son entretien avec Keir Starmer, le président nigérian a notamment insisté sur la menace terroriste qui pèse sur certaines régions du pays.

Cette préoccupation est d’autant plus pressante que le nord‑est du Nigeria reste frappé par des violences récentes: des attaques attribuées au groupe Boko Haram ont fait, selon les bilans locaux, 23 morts et plus d’une centaine de blessés à Maiduguri, capitale de l’État de Borno, le lundi 16 mars.

La visite a aussi mis en lumière le rôle de la diaspora nigériane au Royaume‑Uni, particulièrement présente dans le secteur de la santé et souvent décrite comme un pont entre Abuja et Londres. La première dame, Oluremi Tinubu, s’est rendue au palais de Lambeth où elle a pris la parole devant des responsables de l’Église d’Angleterre, soulignant l’importance des liens humains et institutionnels entre les deux pays.