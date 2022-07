Nigéria: Regina Daniels explique enfin pourquoi elle a épousé Ned Nwoko, 60 ans (vidéo)

Régulièrement critiquée sur les réseaux sociaux à cause de son mariage avec l’homme d’affaires de 60 ans, Ned Nwoko, l’actrice Regina Daniels vient de faire un post étrange qui semble être une réplique à l’endroit de ses détracteurs.

Ce n’est plus un secret pour personne. Le mariage de la jeune actrice Regina Daniels, 19 ans, avec le politicien nigérian et avocat Ned Nwoko, 60 ans en 2019, avait fait couler beaucoup d’encre et de salive au Nigeria, et même dans les autres pays africains.

Leur mariage avait déclenché une énorme controverse et beaucoup d’internautes avaient ouvertement traité la jeune actrice de femme matérialiste, pour avoir laissé son ex Somadina Adinma, avec qui elle a fait plusieurs années de relations amoureuses.

Plus de deux ans après cette affaire qui a l’effet d’un séisme pailleté sur la toile, la fille de Rita Daniels a finalement décidé d’éclairer l’opinion publique sur les vraies raisons qui l’on poussé à laisser son petit-ami Adinma pour le polygame Ned Nwoko.

En effet, à part le fait qu’un jeune homme a du sang frais et pourrait être plus efficace durant les moments de plaisir, Regina Daniels n’avait visiblement pas besoin de quelqu’un qui va seulement lui témoigner son amour à travers les paroles mielleuses et les mots.

C’est du moins, ce qu’on peut retenir de cette révélation de la jeune actrice sur son compte Instagram et qui suscite déjà beaucoup de réactions mitigées. A en croire Regina Daniels, tout homme qui lui avouerait son amour sans rien lui donner se verrait montrer la porte. « Quand tu avoues tes sentiments pour moi et que tu n’as rien à m’offrir ,getat je te montre la porte de sortie. », a déclaré la star dans un récent post sur son Instagram.

Très vite, plusieurs internautes ont vite deviné que c’est la raison pour laquelle le jeune homme Somadina s’est probablement vu montrer la sortie lorsque le milliardaire homme d’affaires Ned Nwoko est entré.

Pour rappel, Regina Daniels a récemment eu son deuxième fils avec le politicien Ned Nwoko, deux ans après la naissance de son premier fils Munir.