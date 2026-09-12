Nigeria : l’INEC applique la décision de justice sur le logo du NDC

La Commission électorale nationale indépendante du Nigeria , l’INEC, affiche désormais sur son portail le logo du Nigeria Democratic Congress, NDC, ainsi que plusieurs membres de sa direction avec la mention « By Court Order », après une décision de la Haute Cour fédérale d’Abuja rendue le 8 septembre 2026.

Le jugement ordonne à l’INEC d’approuver et de publier le logo modifié du NDC, un signe de victoire à deux doigts, pour les activités du parti et les élections organisées par la commission. La juridiction a estimé que le refus d’autoriser cette modification portait atteinte aux droits du parti.

La page officielle de l’INEC consacrée au NDC présente Cleopas Moses Zuwoghe comme président national et Ikenna Morgan Enekweizu comme secrétaire national, tous deux avec la même mention liée à la décision judiciaire. Le trésorier, le secrétaire financier et le conseiller juridique du parti sont également indiqués comme reconnus sur ordre de justice.

Selon TheCable, le dossier était enregistré sous le numéro FHC/ABJ/CS/1814/2026. La juge Joyce Abdulmalik a considéré que le logo adopté par le comité exécutif national du NDC le 25 mars devait être reconnu comme le symbole officiel du parti.

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Le litige portait sur le retrait du logo modifié du portail de l’INEC après une première mise en ligne. Le NDC affirmait que l’ancien emblème de l’association avait été rétabli sans explication, ce qui l’avait conduit à saisir la justice.

Le parti a demandé à ses candidats et militants d’utiliser le logo reconnu dans leurs supports de campagne. L’INEC continue de présenter le NDC parmi les partis politiques enregistrés sur son portail officiel.