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Liberia : Boakai remanie la Défense et le Commerce

Le président libérien Joseph Boakai a procédé vendredi 11 septembre à de nouveaux changements au sein de son gouvernement, en nommant des ministres par intérim à la Défense et au Commerce et en suspendant un haut responsable pour 60 jours sans salaire.

Ousmane Traoré Samba
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Liberia : Boakai remanie la Défense et le Commerce
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L’ancien ministre de la Justice Oswald Natu Tweh devient ministre de la Défense par intérim en remplacement de Geraldine J. George. Stephen Marka Yekeson Jr prend la direction par intérim du ministère du Commerce et de l’Industrie, où il succède à Magdalene E. Dagoseh.

La présidence a indiqué que Geraldine George et Magdalene Dagoseh doivent être réaffectées à d’autres fonctions. Le communiqué ne précise pas les motifs de leur remplacement à la tête de leurs ministères.

Le même mouvement concerne plusieurs autres institutions. Christopher Ben Bailey a été nommé surintendant par intérim du comté de Grand Gedeh, tandis que Mike Khailelu B. Jabateh devient directeur général adjoint par intérim chargé de la communication à la National Food Assistance Agency.

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Daniel Frank Gould II a également été nommé membre du conseil des commissaires de la Public Procurement and Concessions Commission. Cette nomination reste soumise à la confirmation du Sénat libérien.

Boakai a en outre suspendu Frederick S. Cooper, vice-ministre chargé de l’administration au ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale, pour une période de 60 jours sans salaire. La présidence attribue cette mesure à des actes jugés incompatibles avec son statut de responsable public.

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