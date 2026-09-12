Liberia : Boakai nomme deux responsables par intérim au ministère de la Justice

Le président libérien Joseph Boakai a nommé Betty M. Lamin-Blamo ministre de la Justice et procureure générale par intérim, ainsi qu’Abraham Boimah Sillah solliciteur général par intérim, avec effet au 11 septembre 2026.

Selon la présidence libérienne, les deux responsables exerceront leurs fonctions à titre intérimaire dans l’attente de leur confirmation par le Sénat, après le retour de la législature prévu en octobre. L’exécutif présente ces nominations comme une mesure destinée à assurer la continuité au ministère de la Justice.

Boakai avait déjà annoncé, le 2 septembre, la nomination de Lamin-Blamo au poste de ministre de la Justice et celle de Sillah comme solliciteur général. Les nominations soumises à confirmation parlementaire ne pouvaient cependant pas être finalisées avant la reprise des travaux du Sénat.

La transition au ministère avait été préparée dès le 3 septembre lors d’une réunion à la présidence avec les équipes sortante et entrante. Le ministre sortant Oswald N. Tweh et le solliciteur général sortant Augustine Fayiah avaient accepté de rester en fonction pendant une semaine afin d’assurer la transmission des dossiers.

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FrontPageAfrica rapporte que Lamin-Blamo a reçu les documents de passation lors d’une cérémonie organisée le 10 septembre au ministère de la Justice. Elle y a promis de conduire l’institution dans le respect de l’intégrité, de l’équité et de l’impartialité.

La présidence avait indiqué le 2 septembre que Tweh et Fayiah seraient réaffectés à d’autres fonctions de l’État après la transition.