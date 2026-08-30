Liberia : le président Joseph Boakai appelle au strict respect des règles de marchés publics

Le président libérien Joseph Boakai a exhorté son gouvernement à respecter scrupuleusement les règles de passation des marchés publics, jeudi 27 août à Monrovia, lors de la 24ᵉ réunion du Conseil des ministres consacrée aux marchés publics, aux concessions et à la sécurité du patrimoine de l’État.

Cette rencontre, placée sous le thème « Value for Money » (optimiser les dépenses publiques), visait à renforcer l’efficacité du système et à dégager des marges de manœuvre budgétaires pour l’État, selon un communiqué de la présidence libérienne (Executive Mansion).

Le chef de l’État a reconnu que les procédures de marchés publics peuvent être perçues comme longues et contraignantes, mais a insisté sur leur nécessité pour protéger les ressources publiques, garantir une concurrence loyale et permettre à chaque citoyen libérien d’accéder aux marchés de l’État.

« Cela contribue à la redevabilité. Cela favorise l’équité sur le marché. Cela garantit aussi que chaque citoyen ait accès [aux opportunités] », a déclaré Joseph Boakai, cité par la présidence.

Éviter les soupçons de favoritisme

Le président a également mis en garde contre le risque de favoritisme dans l’attribution des contrats publics. Selon lui, des procédures transparentes et concurrentielles sont indispensables pour éviter que les marchés publics ne soient perçus comme réservés aux personnes proches du pouvoir, et pour permettre aux entreprises et professionnels libériens qualifiés de concourir à égalité.

Le chef de l’État a rappelé que la participation des citoyens à la vie économique ne se limite pas à l’emploi public : elle passe aussi par la fourniture compétitive de biens et de services à l’État, selon la même source.

L’agence panafricaine allAfrica, qui a également rendu compte de cette réunion, confirme la tenue de ce 24ᵉ Conseil des ministres et les propos du président sur la nécessité de préserver la confiance du public dans les institutions à travers le respect des règles de passation des marchés.

Au Liberia, le contrôle des procédures de marchés publics relève de la Commission des marchés publics et des concessions (PPCC). Ni la présidence ni les médias locaux n’ont fait état, à ce stade, de nouvelles réformes concrètes ou de sanctions annoncées à l’issue de cette réunion.