BENIN WEB TV

Liberia : le président Joseph Boakai appelle au strict respect des règles de marchés publics

Le président libérien Joseph Boakai a exhorté son gouvernement à respecter scrupuleusement les règles de passation des marchés publics, jeudi 27 août à Monrovia, lors de la 24ᵉ réunion du Conseil des ministres consacrée aux marchés publics, aux concessions et à la sécurité du patrimoine de l’État.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Publié le à
Economie
55vues
Liberia : le président Joseph Boakai appelle au strict respect des règles de marchés publics
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Cette rencontre, placée sous le thème « Value for Money » (optimiser les dépenses publiques), visait à renforcer l’efficacité du système et à dégager des marges de manœuvre budgétaires pour l’État, selon un communiqué de la présidence libérienne (Executive Mansion).

Le chef de l’État a reconnu que les procédures de marchés publics peuvent être perçues comme longues et contraignantes, mais a insisté sur leur nécessité pour protéger les ressources publiques, garantir une concurrence loyale et permettre à chaque citoyen libérien d’accéder aux marchés de l’État.

« Cela contribue à la redevabilité. Cela favorise l’équité sur le marché. Cela garantit aussi que chaque citoyen ait accès [aux opportunités] », a déclaré Joseph Boakai, cité par la présidence.

Éviter les soupçons de favoritisme

Le président a également mis en garde contre le risque de favoritisme dans l’attribution des contrats publics. Selon lui, des procédures transparentes et concurrentielles sont indispensables pour éviter que les marchés publics ne soient perçus comme réservés aux personnes proches du pouvoir, et pour permettre aux entreprises et professionnels libériens qualifiés de concourir à égalité.

Le chef de l’État a rappelé que la participation des citoyens à la vie économique ne se limite pas à l’emploi public : elle passe aussi par la fourniture compétitive de biens et de services à l’État, selon la même source.

L’agence panafricaine allAfrica, qui a également rendu compte de cette réunion, confirme la tenue de ce 24ᵉ Conseil des ministres et les propos du président sur la nécessité de préserver la confiance du public dans les institutions à travers le respect des règles de passation des marchés.

Au Liberia, le contrôle des procédures de marchés publics relève de la Commission des marchés publics et des concessions (PPCC). Ni la présidence ni les médias locaux n’ont fait état, à ce stade, de nouvelles réformes concrètes ou de sanctions annoncées à l’issue de cette réunion.

Articles liés

Tunisie : la BERD porte à 70 millions d’euros son mécanisme de partage des risques avec Attijari Bank TunisieTunisie : la BERD porte à 70 millions d’euros son mécanisme de partage des risques avec Attijari Bank TunisieRDC : le gouvernement envisage une banque publique de l’habitat adossée au FONHABRDC : le gouvernement envisage une banque publique de l’habitat adossée au FONHABTanzanie : une mission au Kenya pour encadrer la régulation des services satellitairesTanzanie : une mission au Kenya pour encadrer la régulation des services satellitairesTogo : une consultation de marché annoncée pour une centrale thermique bifuel de 120 MW à LoméTogo : une consultation de marché annoncée pour une centrale thermique bifuel de 120 MW à Lomé

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV