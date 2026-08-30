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RDC : le gouvernement envisage une banque publique de l’habitat adossée au FONHAB

Le gouvernement congolais a étudié, vendredi 28 août 2026 à Kinshasa, un projet de banque publique de l’habitat adossée au Fonds national de l’habitat (FONHAB), afin de renforcer le financement d’un secteur confronté à un déficit massif de logements. Le projet reste à l’étape d’une transformation envisagée du FONHAB, et non d’une banque déjà créée.

Mohamed ISSA
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Economie
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RDC : le gouvernement envisage une banque publique de l’habitat adossée au FONHAB
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Patrick Muyaya a indiqué que cette future banque spécialisée devrait renforcer le financement du secteur, sécuriser les programmes de logements sociaux et soutenir une croissance durable. Le gouvernement lie ainsi le dossier du logement à l’accès au crédit de long terme et à la mobilisation d’investissements publics et privés.

Le FONHAB existe déjà comme outil public du secteur de l’habitat en RDC. Sa mission couvre le financement de l’habitat, le logement abordable et la promotion de partenariats public-privé, ce qui en fait la base institutionnelle retenue pour cette évolution envisagée.

Le besoin reste considérable. Dans un entretien publié en mars 2025, Malick Fall, représentant de l’IFC en RDC, évaluait le déficit de logements du pays à environ 4 millions d’unités et l’effort nécessaire pour le résorber à 132 milliards de dollars sur 16 ans.

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