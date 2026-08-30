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Tanzanie : une mission au Kenya pour encadrer la régulation des services satellitaires

La Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA) a entamé le 27 août 2026 une visite de benchmarking de deux jours auprès de la Communications Authority of Kenya afin d’affiner l’encadrement des communications par satellite, notamment pour les services en orbite basse. Cette séquence place la régulation des constellations satellitaires parmi les chantiers prioritaires des télécoms tanzaniens.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Tanzanie : une mission au Kenya pour encadrer la régulation des services satellitaires
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Les échanges avec le régulateur kényan portent sur les cadres de licence, la gestion du spectre, les mécanismes de conformité et l’intégration du haut débit satellitaire dans les écosystèmes télécoms nationaux. L’enjeu est d’adapter les règles locales à des services transfrontaliers qui prennent une place croissante dans l’accès à internet.

Cette mission au Kenya s’inscrit dans une série de démarches engagées par la Tanzanie ces derniers mois. Le 15 juin 2026, la TCRA avait déjà conduit au Ghana une visite comparable auprès de la National Communications Authority pour renforcer sa connaissance de la régulation des services satellitaires.

La Tanzanie dispose déjà d’outils réglementaires sur ce segment. Dans ses lignes directrices publiées le 17 juillet 2025, la TCRA a distingué le direct-to-mobile satellitaire des autorisations d’atterrissage applicables aux services satellitaires sur le territoire tanzanien.

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