Afrique du Sud : l’IEC conteste le recours de l’ANC sur 181 candidatures

La Commission électorale d’ Afrique du Sud , l’IEC, conteste devant la Cour électorale le recours de l’African National Congress concernant 181 candidatures qui n’ont pas été finalisées avant la date limite du 28 août 2026 pour les élections municipales du 4 novembre.

Dans son dossier judiciaire, la commission affirme que les informations des candidats avaient pu être saisies dans le système, mais que l’étape de soumission définitive n’avait pas été achevée dans six municipalités. L’ANC soutient de son côté que des difficultés techniques ont empêché la finalisation de dossiers déjà enregistrés.

Les 181 candidatures concernent 130 candidats à la représentation proportionnelle et 51 candidats de circonscription. Le litige touche notamment Mangaung, Port St Johns, Ingquza Hill, Walter Sisulu, Sundays River Valley et une municipalité du KwaZulu Natal.

Des documents judiciaires cités par Business Day indiquent que le directeur général de l’IEC, Sy Mamabolo, a déposé une réponse le 8 septembre. La commission affirme que son système ne présentait pas d’incident enregistré aux moments évoqués par l’ANC et que le parti avait continué à soumettre d’autres listes peu avant la fermeture de la plateforme.

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EWN rapporte que l’IEC a fourni à la Cour électorale des données montrant des opérations effectuées par des administrateurs de l’ANC jusqu’à quelques minutes avant l’échéance. La commission distingue la simple saisie des informations de la validation finale exigée pour qu’une candidature soit considérée comme déposée.

L’ANC demande à la Cour électorale de déterminer si les candidatures déjà chargées sur la plateforme avant l’échéance peuvent être reconnues comme valablement soumises. L’affaire doit être examinée mardi, alors que la publication des listes définitives de candidats est attendue avant le scrutin municipal du 4 novembre.