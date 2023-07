Nigeria: le chanteur Portable victime d’un grave accident de voiture

- Publicité-

Le chanteur nigérian Habeeb Olawunmi alias Portable a été victime d’un grave accident de voiture le mercredi 12 juillet 2023.

Le sulfureux chanteur Portable a échappé à la mort mercredi dernier. Il a été impliqué d’un accident qui a failli lui ôter la vie. L’artiste a réagi au drame dans une vidéo sur son compte Instagram.

« Celui qui m’a acheté cette voiture en achètera une autre. Vous ne pouvez pas gâcher ma vie ; j’achète une voiture, et les gens qui l’utilisent me gâchent la vie. La voiture ne m’a pas tué », a-t-il lâché.

Selon lui, après cet accident, il prie maintenant pour s’offrir un jet privé et une maison. « Ils ont dit que j’avais fait un rituel et que cela me tuerait. Na rain cause am, j’allais au studio quand j’ai eu l’accident. Aucune mort ne peut me tuer, j’ai fait du jazz, vous ne pouvez pas m’avoir. C’est arrivé à Lekki, Osapa London ; je vais acheter une maison à cet endroit », a-t-il souhaité.

Visiblement l’artiste compte s’installer définitivement dans la ville dans laquelle il a eu cet accident.

