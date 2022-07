Nigéria: l’actrice Funke Akindele annonce sa candidature au poste de gouverneur de Lagos 

La célèbre actrice de Nollywood Funke Adindele, alias Jenifa, a confirmé qu’elle sera candidate au poste de vice-gouverneur du Parti démocratique populaire dans l’État de Lagos, pour les élections de 2023.

Dans une vidéo sur sa page Instagram ce mardi 12 juillet, Funke Akindele a annoncé qu’elle sera la colistière du candidat au poste de gouverneur du PDP dans l’État de Lagos, Olajide Adediran, connu sous le nom de Jandor pour les prochaines élections.

« J’y ai vu une opportunité d’aider à libérer et à améliorer le bien-être de notre peuple, en particulier les jeunes, les femmes et les filles défavorisé. Ma décision n’est pas seulement d’accepter cette énorme responsabilité, mais aussi de travailler sans relâche et de compléter le désir ardent de Jandor de voir notre cher Lagos à la hauteur de son plein potentiel », a déclaré l’actrice vedette de Nollywood avant de reconnaître, qu’elle devra mettre sa carrière sur pause.

Pour rappel, cette nouvelle survient deux semaines après que son mari, Abdulrasheed Bello, populairement connu sous le nom de JJC Skillz, a annoncé leur divorce sur les réseaux sociaux.

Confirmant la séparation dans une publication Instagram le 1er juillet, Bello, a déclaré que les choses ne s’étaient pas bien passées entre lui et l’actrice au cours des deux dernières années, ajoutant que tous les efforts déployés pour concilier leurs différences s’étaient avérés vains.