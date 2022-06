Nigéria: il organise son enlèvement pour extorquer de l’argent à sa mère « avare »

Un lycéen de 17 ans a été arrêté pour avoir simulé son enlèvement dans le but d’extorquer de l’argent à sa propre mère qu’il qualifie d’avare.

Obinna Nwatu agé de 17 ans se trouve actuellement entre les mailles de la police. Il a été arrêté par le commandement de la police de l’État d’Abia après avoir planifié son enlèvement. Le commissaire de police de l’État d’Abia, CP Janet Agbede, a confirmé l’arrestation et a expliqué que c’était le frère du suspect, Wisdom Nwatu, qui avait signalé l’enlèvement.

Wisdom a signalé à la police que son jeune frère avait été kidnappé. Il a déclaré que son frère avait été enlevé le long de la route du stade, Okpuala Ngwa par des voyous inconnus alors qu’il était allé acheter une carte de recharge.

Cependant, après l’ouverture d’une enquête, l’unité anti-enlèvement du commandement a arrêté un certain Chinaza Favor Ukaigwe dont le compte bancaire a été utilisé pour recevoir une rançon de deux cent mille nairas (200 000 N). Ce dernier a déclaré à la police après son arrestation que le jeune étudiant Obinna avait simulé son propre enlèvement.

Selon les révélations de l’accusé, Obinna et l’un de ses amis « Wizzy » l’ont approché dans son magasin à Aba Road Abia State et lui ont demandé de donner son compte bancaire pour leur permettre de l’utiliser pour recevoir les frais de scolarité de leur jeune sœur. L’enquête a en outre révélé qu’Obinna Nwatu et Ugorji avaient reçu via le compte la somme de deux cent mille nairas (200 000 N) versée en rançon par Mme Rose Nwatu.

La suite des enquêtes a révélé que Obinna a conspiré avec Favor Ugorji pour se cacher dans un hôtel situé au « Rhema University Aba ». Arreté par la police, il a été placé en garde à vue, mais son complice Wizzy a pris la poudre d’escampette.