Nigeria : Huawei déploie une infrastructure cloud dédiée à l’IA agentique

Huawei a présenté, le jeudi 27 août 2026 à Lagos, une infrastructure cloud dédiée à l’intelligence artificielle agentique, lors du Huawei Nigeria AI & Cloud Summit. Le groupe chinois propose cette offre aux entreprises et aux administrations nigérianes souhaitant développer et déployer des agents IA autonomes sur des systèmes hébergés localement.

Selon Huawei, l’IA agentique désigne des systèmes capables d’exécuter plusieurs tâches de façon autonome à partir d’un objectif défini, au-delà de la simple génération de contenu. L’infrastructure cible en priorité les secteurs financier, des télécommunications, d’Internet, des services publics et les grandes entreprises, avec la promesse d’une latence réduite et d’une conformité aux exigences locales de résidence des données et de réglementation.

Ce lancement s’inscrit dans la continuité du premier cloud local hyperscale installé par Huawei au Nigeria en 2024, dont les capacités ont été étendues en 2025. Le groupe est présent de longue date au Nigeria dans les secteurs des télécommunications et du numérique.

L’annonce intervient dix jours après que le gouvernement fédéral a dévoilé, le 17 août, sa Politique numérique nationale du cloud (National Digital Cloud Policy). Présentée par le ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique, Bosun Tijani, cette politique fixe quatre priorités : le développement du marché et de l’investissement, l’exportation de services numériques vers la région, la transformation cloud de l’administration, et la souveraineté numérique assortie de règles de sécurité des données.

Un objectif d’investissement de 750 millions de dollars

Le gouvernement nigérian vise 250 millions de dollars d’investissements dans le secteur du cloud au cours des douze premiers mois d’application de la politique, puis 750 millions de dollars sur vingt-quatre mois. L’approche retenue, dite « Cloud First », limite les exigences de localisation des données aux données publiques et aux secteurs réglementés sensibles, sans obligation générale pour les données commerciales.

La supervision réglementaire de cette politique revient à l’Agence nationale pour le développement des technologies de l’information (NITDA), la mise en œuvre opérationnelle à l’organisme public Galaxy Backbone (GBB), et la supervision des marchés publics au Bureau of Public Procurement (BPP). Une task force dédiée à un projet de cloud souverain, annoncée par la NITDA en août 2026, doit traiter les questions de financement, de connectivité, d’énergie, de cybersécurité et de gouvernance des données.

Les autorités locales associées à la démarche

Lors du sommet de Lagos, le vice-gouverneur de l’État, Kadri Obafemi Hamzat, a présenté la ville comme un acteur actif de la transition vers l’intelligence artificielle plutôt qu’un simple spectateur, évoquant la mise en place progressive des conditions nécessaires à son développement. Le directeur général de la NITDA, Kashifu Inuwa Abdullahi, a de son côté cité l’infrastructure, les données, les compétences, le financement et la gouvernance parmi les facteurs déterminants pour la réussite de l’initiative de cloud souverain.

Selon Huawei, l’offre présentée à Lagos doit permettre à des entreprises et administrations locales d’exploiter des données hébergées au Nigeria pour développer des applications d’intelligence artificielle, alors que le gouvernement fédéral cherche à structurer un cadre national pour l’ensemble du secteur du cloud.