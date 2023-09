Nigeria: 2Face Idibia devient chrétien et dévoile le nom de sa propre église

- Publicité-

Dans une tendance croissante, de plus en plus d’artistes africains se tournent vers la musique chrétienne. Cette fois-ci, c’est le célèbre chanteur 2Face Idibia qui décide de faire le grand saut, abandonnant la musique profane pour embrasser la foi chrétienne. Mais ce n’est pas tout, il a également l’intention de créer sa propre église.

La transition vers la musique chrétienne est une tendance observée chez plusieurs artistes de renom en Afrique, de la Côte d’Ivoire au Bénin, en passant par le Ghana et le Nigeria. Des noms tels que Claire Bahi, Fanicko, Ofori Amposah et Chidinma se sont déjà distingués en faisant ce choix.

Certains de ces artistes vont même plus loin et décident de devenir pasteurs en fondant leur propre église, comme c’est le cas du chanteur ghanéen Ofori Amposah, qui a créé la Famille des Ministères de la Foi et de l’Amour pour diffuser la parole de Dieu. En Côte d’Ivoire également, feu Dezy Champion avait créé son église.

- Publicité-

Comme eux, 2Face Idibia, l’une des stars les plus appréciées du Nigeria et de l’Afrique grâce à ses chansons entraînantes, a révélé son intention de consacrer sa vie à Dieu. C’est sur son compte Instagram que le chanteur a partagé cette nouvelle, accompagnée d’une vidéo où il chante un hymne lors d’un rassemblement de Noël.

Mais ce n’est pas tout, car 2Face Idibia a également annoncé la création de son église, qu’il dirigera en tant que pasteur. Cette église portera le nom de « Straight To Heaven International Church of God Nigeria Limited » (STHICOGNL).

Articles similaires