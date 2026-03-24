Nigeria : 15 interpellations après des agressions sexuelles lors d’un festival de fertilité dans le sud

La police nigériane a indiqué avoir arrêté quinze personnes après la diffusion de vidéos montrant des agressions sexuelles commises lors d’un rituel communautaire à Ozoro, dans l’État du Delta. Les images, partagées massivement en ligne, ont relancé l’indignation publique.

Sur les enregistrements, on voit des groupes d’hommes poursuivre et maltraiter des femmes seules présentes au festival de la fertilité Alue-Do. Des agressions verbales et physiques, déshabillages et attouchements se déroulent en plein jour et à la vue de tous.

Les forces de l’ordre ont qualifié ces scènes de profondément choquantes et ont annoncé les interpellations. Des responsables universitaires locaux précisent que six étudiantes ont signalé des agressions, sans que celles-ci n’aient, selon eux, été rapportées comme des viols.

Selon les traditions, certaines phases du festival interdisent la présence des jeunes femmes célibataires, la cérémonie visant à invoquer la fécondité. Des assaillants auraient cependant profité de cette configuration pour cibler et harceler des participantes isolées.

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Autorités coutumières et responsables publics dénoncent les débordements

Les chefs traditionnels d’Ozoro ont affirmé que des individus indisciplinés s’étaient mêlés aux festivités et ont rejeté toute lecture dévoyée des rites locaux. Ils ont appelé à punir les coupables et à préserver la signification authentique du festival.

La première dame, Oluremi Tinubu, a également réagi, rappelant dans un communiqué que ni la coutume ni la tradition ne sauraient légitimer l’atteinte à la dignité ou à la liberté des femmes et des filles, et enjoignant les autorités à faire respecter la loi.