Niger : l’observation météorologique, outil de planification pour l’avenir

Le Niger et les autres États membres de l’Alliance des États du Sahel célèbrent, ce lundi 23 mars 2026, la Journée météorologique mondiale sous le thème « Observer aujourd’hui, protéger demain ». À la veille de cette commémoration, le ministre des Transports et de l’Aviation civile, le Colonel-major Abdourahamane Amadou, a rappelé que la convention créant l’Organisation météorologique mondiale est entrée en vigueur le 23 mars 1950, soulignant l’importance de la coopération internationale en matière de météo, climat et ressources hydriques.

Dans un message officiel, le ministre a insisté sur la portée particulière que revêt la météo pour le Niger. Il a présenté l’information météorologique non seulement comme un enjeu scientifique, mais aussi comme un instrument de souveraineté et de sécurité nationale, essentiel à la protection et à la résilience des populations sahéliennes.

Abdourahamane Amadou a décrit le système global d’observation qui alimente les prévisions météorologiques : stations au sol, satellites, navires, aéronefs et ballons-sondes collectent chaque jour des millions de données. Ces observations permettent d’anticiper les phénomènes extrêmes, d’émettre des alertes précoces et, selon le ministre, de préserver des vies et des moyens de subsistance, notamment en guidant les semis agricoles, la gestion de l’eau, la prévention des catastrophes et la sécurité aérienne.

Modernisation des infrastructures et priorités nationales

Le ministre a reconnu que le Niger, comme ses voisins de l’AES, fait face à d’importants défis climatiques et que le maillage d’observation reste insuffisant dans certaines zones, ce qui détériore la qualité des prévisions à l’échelle nationale et régionale. Pour répondre à ces lacunes, le gouvernement a engagé un plan d’investissement visant à moderniser les infrastructures météorologiques et à renforcer les capacités humaines.

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Parmi les mesures citées figurent le renforcement des stations météorologiques automatiques, la modernisation des systèmes de collecte et de traitement des données, et un programme de formation pour les techniciens et météorologues. Le ministre a précisé que ces investissements sont intégrés aux cadres budgétaires et programmatiques nationaux, notamment le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2026-2028 et le Programme de Résilience pour la Sauvegarde de la Patrie (PRSP) 2024-2026.

Deux axes majeurs structurent l’action gouvernementale : l’amélioration du réseau d’observation et le renforcement de la résilience des populations face aux risques climatiques. Ces priorités, a noté Abdourahamane Amadou, sont en phase avec les objectifs de l’Organisation météorologique mondiale en matière d’alerte précoce et avec la stratégie régionale de l’AES qui met l’accent sur la souveraineté scientifique et l’adaptation au changement climatique.

Sur le plan économique, le ministre a rappelé des éléments chiffrés cités par des institutions internationales, notamment l’estimation de la Banque mondiale selon laquelle l’accès universel aux systèmes d’alerte précoce permettrait d’éviter chaque année des pertes économiques et sociales se chiffrant en milliards de dollars.

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