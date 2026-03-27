Niger : la DGI réalise une performance exceptionnelle en 2025 dans la mobilisation des recettes

La Direction Générale des Impôts (DGI) a dépassé ses objectifs en 2025 en récoltant 1 045 831 430 325 FCFA de recettes, soit 106,03 % des prévisions fixées à 986 340 346 000 FCFA, et un accroissement de 308 139 115 807 FCFA par rapport à 2024, ce qui représente une hausse de 41,77 %.

Ces chiffres interviennent dans un contexte national marqué par des contraintes économiques et sécuritaires importantes. L’administration fiscale présente ces résultats comme le fruit d’une mobilisation organisée de ses services, axée sur l’amélioration des procédures de recouvrement et une coordination accrue entre directions centrales et services déconcentrés.

Le directeur général des Impôts, Abdourahamane Malam Saley, est présenté comme l’animateur d’une stratégie offensive de mobilisation des ressources internes. Selon la communication de la DGI, cette stratégie a reposé sur la signature de contrats de performance avec les responsables à tous les niveaux de l’institution et sur le lancement d’une campagne interne baptisée « 1000 milliards », conçue pour fédérer le personnel autour d’un objectif chiffré.

Dispositifs opérationnels et actions de terrain

La campagne dite « 1000 milliards » a été, d’après la DGI, un levier majeur d’adhésion du personnel. Elle a servi à fixer des repères quantitatifs et à structurer les efforts de collecte sur l’ensemble du territoire, avec des objectifs assignés aux unités centrales et régionales. La signature de contrats de performance a ensuite permis d’assurer un suivi individualisé des responsabilités et des résultats attendus.

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Le management de proximité figurait également parmi les éléments mis en avant pour expliquer la progression des recettes. Tout au long de l’année 2025, le directeur général a multiplié les missions de terrain. Ces déplacements l’ont conduit dans toutes les régions du pays afin d’évaluer in situ les conditions de travail des agents, de rencontrer les équipes locales et d’identifier les obstacles opérationnels au recouvrement.

Les visites de terrain ont donné lieu à des échanges directs avec le personnel local, à des analyses des niveaux de recettes réalisés et à la planification d’actions correctives. La DGI indique que ces rencontres ont permis d’apporter des réponses ciblées aux difficultés opérationnelles et de renforcer l’implication des agents dans l’atteinte des objectifs assignés.

Au plan institutionnel, la régie financière a aligné ses orientations sur les axes de souveraineté et de refondation promus par les autorités de l’État. La DGI a souligné la concordance de ses actions avec les priorités affichées par le président de la République, le général d’Armée Abdourahamane Tiani, et par le gouvernement sous la conduite du Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, en insistant sur le rôle des recettes publiques dans l’autonomie financière de l’État.