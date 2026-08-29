Niger : des explosions et des tirs entendus à Niamey dans la nuit

Des explosions et des tirs nourris ont été entendus dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août à Niamey, notamment près de l’aéroport international Diori Hamani et dans la zone du palais présidentiel. Au moment des premières informations disponibles, ni les auteurs ni le motif de ces affrontements n’étaient établis.

Les premiers éléments situent les détonations dans plusieurs secteurs de la capitale nigérienne. Les autorités n’avaient pas encore communiqué officiellement sur l’incident dans l’immédiat, et aucun détail supplémentaire n’était disponible sur la nature exacte des combats.

Cette absence de clarification officielle laissait ouvertes plusieurs hypothèses sur le déroulement de l’épisode, sans permettre de confirmer s’il s’agissait d’une attaque ciblée, d’affrontements entre forces armées ou d’une autre opération sécuritaire.

Le complexe aéroportuaire de Niamey avait déjà été visé le 18 juin 2026 par des explosions et des tirs. L’Agence nigérienne de presse avait alors relayé l’annonce de la continuité des activités aéroportuaires après cet incident.

Les dépêches publiées en juin présentaient cet épisode comme la deuxième attaque contre ce complexe en 2026, après une attaque de janvier revendiquée par l’État islamique au Sahel.