Nigeria : Minna placée sous couvre-feu après les violences liées aux 37 morts

Le gouverneur de l’État de Niger, Mohammed Umaru Bago, a instauré vendredi 18 septembre un couvre-feu de 24 heures à Minna, la capitale de l’État, après des violences provoquées par la mort de 37 personnes détenues par le Nigeria Security and Civil Defence Corps. La mesure est entrée en vigueur après la prière du vendredi et doit rester appliquée jusqu’à nouvel ordre.

Les manifestations avaient commencé après l’annonce des décès survenus en détention. Des affrontements ont opposé des protestataires aux forces de sécurité et des biens publics et privés ont été endommagés. Selon Reuters, des manifestants ont tenté de s’en prendre à des bâtiments publics, tandis qu’Associated Press rapporte l’usage de gaz lacrymogène par la police pour disperser des rassemblements.

Le couvre-feu intervient quelques heures après la suspension du commandant du NSCDC dans l’État de Niger, Suberu Siyaka Aniviye. Le président Bola Tinubu a parallèlement ordonné une enquête complète et transparente sur les arrestations, les conditions de détention, l’assistance médicale fournie et les circonstances exactes des décès.

Les victimes faisaient partie de personnes interpellées les 15 et 16 septembre lors d’opérations contre l’exploitation minière illégale autour de Minna. Le NSCDC avait d’abord évoqué une possible maladie, mais la cause des décès n’est pas établie. Des survivants cités par Associated Press ont décrit une cellule surchargée et mal ventilée, un témoignage qui reste à confronter aux examens médicaux et aux conclusions des enquêteurs.

Publicité

Le gouvernement de l’État a constitué une commission d’enquête et annoncé des examens médico-légaux et des autopsies. Mohammed Umaru Bago a également décrété trois jours de deuil et annulé un rassemblement politique prévu samedi dans la ville.

Dans son communiqué, la présidence nigériane a demandé que toute responsabilité éventuelle soit établie sur la base des preuves. Bola Tinubu a indiqué que les agents dont l’action, l’abus ou la négligence aurait contribué aux décès devraient être poursuivis conformément à la loi.