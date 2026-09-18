Kenya : 2 232 véhicules de police seront remplacés en trois mois

Le Kenya prévoit de remplacer 2 232 véhicules de police au cours des trois prochains mois, a annoncé vendredi 18 septembre le ministre de l’Intérieur Kipchumba Murkomen. Le gouvernement affirme avoir déjà renouvelé 1 175 véhicules en un an et attend également 1 200 véhicules électriques avant la fin de 2026.

L’annonce a été faite à Nairobi lors de la cérémonie de sortie de la 50e promotion de recrues de la General Service Unit. Kipchumba Murkomen a présenté la mobilité comme l’un des principaux obstacles à la rapidité des interventions, aux patrouilles et à l’accès aux zones difficiles.

Le déploiement des 1 200 véhicules électriques avait déjà été annoncé fin août. La Government Advertising Agency, organe public kényan, indiquait alors que la procédure d’acquisition était en cours et que le gouvernement visait une mise à disposition des véhicules dans les commissariats avant la fin de l’année.

Le programme de renouvellement s’accompagne d’un renforcement des moyens de fonctionnement. Le ministère de l’Intérieur indique que 1 277 commissariats et 408 sièges de sous-comtés disposent désormais d’autorisations de dépenses renforcées pour le carburant, l’entretien des véhicules, l’alimentation et les opérations de sécurité.

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Les autorités ont aussi déployé des systèmes mobiles avancés de réponse et de protection, des drones, des équipements de protection et d’autres matériels spécialisés. Le gouvernement présente ces acquisitions comme une partie du programme de modernisation de la National Police Service.

Murkomen a par ailleurs annoncé que 4 473 policiers jusque-là bloqués dans leur grade avaient été promus et que 700 réservistes supplémentaires suivaient une formation dans le comté de Meru. Leur sortie est prévue la semaine prochaine.