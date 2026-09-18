Somalie : Washington propose un an de sursis au soutien logistique de l’ONU

Les États-Unis ont proposé vendredi 18 septembre une période de retrait de douze mois pour le Bureau d’appui des Nations unies en Somalie (UNSOS) après le 31 décembre 2026, au lieu d’une fin immédiate du dispositif. Ce délai doit permettre à la mission africaine AUSSOM de préparer le remplacement du soutien logistique de l’ONU.

Le document américain constitue une position de négociation et ne fixe pas encore le calendrier définitif de fermeture. Mogadiscio, l’Union africaine et les pays qui fournissent des troupes réclamaient une transition plus longue, comprise entre 18 et 24 mois.

Washington avait indiqué en juillet ne plus vouloir soutenir le financement du dispositif au-delà de 2026. Le nouveau schéma prévoit douze mois de réduction progressive des activités de l’UNSOS après l’expiration de l’autorisation actuelle d’AUSSOM, puis la fermeture du bureau, selon Reuters et The EastAfrican.

L’enjeu est directement opérationnel. La résolution 2809 du Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé AUSSOM jusqu’au 31 décembre 2026 et autorise le déploiement de 11 826 personnels en uniforme, dont 680 policiers. L’UNSOS leur fournit notamment nourriture, eau, carburant, transports, communications, soutien médical et services d’ingénierie.

Publicité

Lors d’un sommet tenu le 31 juillet à Kampala, les pays contributeurs de troupes avaient demandé le maintien du soutien onusien pendant 18 à 24 mois afin d’organiser le transfert des responsabilités. La proposition américaine retient une durée plus courte et oblige les partenaires à accélérer la recherche d’un dispositif de remplacement.

L’Assemblée générale de l’ONU a déjà approuvé 481 millions de dollars pour l’UNSOS au titre de l’exercice financier en cours. Cette enveloppe n’est pas prolongée par la proposition américaine, qui prévoit qu’après la période de retrait de douze mois les fonctions et les actifs encore nécessaires soient transférés ou liquidés selon le calendrier qui sera arrêté dans les négociations.