Niger : découverte d’une nouvelle espèce de dinosaure

Une expédition menée dans le nord du massif saharien nigérien, au-delà de Tesker, a permis de mettre au jour une espèce de dinosaure inconnue jusqu’ici. Daté d’environ 95 millions d’années, ce nouveau spécimen a fait l’objet d’une publication scientifique en février dernier.

Les restes retrouvés correspondent à un prédateur de grande taille — près de douze mètres de long — doté d’un museau allongé et d’une caractéristique cranienne particulièrement frappante : une imposante crête en arc, qui distingue cette forme des autres carnivores fossiles.

Les paléontologues qui ont analysé ces fossiles ont choisi de l’identifier sous le nom de Spinosaurus mirabilis. Outre sa stature, l’animal présente des adaptations qui attestent d’un mode de vie lié aux milieux aquatiques, ainsi qu’une dentition spécialisée pour capturer des proies glissantes.

La découverte, conduite en 2022, a été dirigée par le paléontologue Paul Sereno, professeur à l’université de Chicago, qui explique que l’importance du site et la singularité des ossements en font un jalon majeur pour la connaissance des écosystèmes mésozoïques africains.

Entretien avec le responsable de l’expédition

Selon Paul Sereno, l’animal se distingue par une combinaison de traits rares chez les grands prédateurs : une grande épine dorsale visible chez les représentants du groupe et, surtout, une crête crânienne massive qui rappelle la forme d’un sabre incliné. Cette structure, affirme-t-il, figure parmi les plus impressionnantes observées chez des dinosaures carnivores.

Sur la fonction de cette coiffe osseuse, l’équipe privilégie l’hypothèse d’un rôle ornemental. Placée juste au-dessus des yeux et souvent fragile sur les bords, la crête n’apparaît pas adaptée à l’usage comme arme. Son asymétrie et sa délicatesse rapprochent plutôt cet organe des parures visibles chez certaines espèces d’oiseaux actuels.

Dans la famille des Spinosaures, l’espèce nigérienne conserve des traits typiques du groupe, mais aussi des particularités propres : des dents conçues pour s’emboîter à la fermeture de la mâchoire, un dispositif efficace pour retenir des poissons — indice clair d’une alimentation piscivore.

La réaction de l’équipe au moment de la mise au jour a été intense et émotive. Certains ont fondu en larmes, d’autres ont affiché une grande joie : la scène d’assemblage des clichés et des fragments d’os, projetés sur un ordinateur portable alimenté par panneaux solaires au cœur du désert, restera gravée dans les mémoires des chercheurs.

Sur le plan du rapatriement et de la conservation, Paul Sereno indique que plusieurs pièces du Spinosaurus sont déjà conservées au Niger. Parallèlement, les chercheurs travaillent à la mise en place d’infrastructures locales : un centre dédié au patrimoine au sein d’une des principales universités de Niamey, ainsi que deux musées — l’un en centre-ville pour retracer l’histoire naturelle et humaine du pays, l’autre à Agadez, au nord — afin d’exposer durablement ces vestiges.

Le désert nigérien, souvent décrit comme un véritable tombeau de dinosaures, recèle selon lui encore de nombreux gisements inexplorés. Marcher sur ces sites, sans routes ni traces humaines, donne le sentiment d’explorer un monde encore vierge. Pour préserver et valoriser cet immense héritage, il est crucial que le Niger développe ses propres spécialistes — archéologues, paléontologues et muséographes — capables d’étudier et de présenter ces découvertes aux Nigériens, au continent africain et au public international.