Niger : 40 mégawatts supplémentaires d’ici fin juin 2026 pour accroître la production énergétique

En marge de la deuxième session de la Grande Commission mixte Nigéro-Algérienne tenue les 22 et 23 mars, les Premiers ministres du Niger et de l’Algérie ont lancé la construction d’une centrale électrique « de solidarité » de 40 mégawatts sur le site de Gorou Banda. L’infrastructure, destinée à renforcer l’offre électrique dans les régions riveraines — notamment Niamey, Dosso et Tillabéri —, est annoncée pour une mise en service fin juin 2026 et s’inscrit dans un cadre de coopération technique entre Sonelgaz et la NIGELEC.

La cérémonie du 24 mars a réuni Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier ministre nigérien, et Sifi Ghrieb, Premier ministre de la République Algérienne Démocratique et Populaire, lesquels ont paraphé le document formalisant le projet avant la pose de la première pierre. Selon les représentants des deux gouvernements, l’opération vise à accroître les capacités de la centrale de Gorou Banda et à répondre à la hausse de la demande électrique dans les zones les plus peuplées du bassin du Niger.

Les détails techniques et logistiques ont été exposés par la délégation algérienne de Sonelgaz, opérateur énergétique public. Le groupe prendra en charge l’ensemble des études industrielles, la fourniture des équipements, l’acheminement aérien du matériel, le montage et la supervision des aménagements sur site, ainsi que la conduite des essais de mise en service. Sonelgaz assurera également la formation des agents de la NIGELEC en Algérie.

Partenariat opérationnel et responsabilités partagées

La société nigérienne NIGELEC, pour sa part, a la responsabilité de la préparation des essais sur le terrain, du transport et de la manutention des matériels une fois arrivés au Niger, de l’approvisionnement en combustible et de l’évacuation de l’énergie produite vers le réseau national. Un plan HSE (hygiène, sécurité, environnement) a été établi pour encadrer les travaux et protéger le site conformément aux standards internationaux, ont indiqué les autorités.

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Lors de la signature, les autorités algériennes ont précisé qu’une équipe de techniciens de la NIGELEC est déjà en stage de formation en Algérie, prise en charge intégralement par les services concernés. L’objectif affiché côté nigérien est de renforcer l’autonomie énergétique du pays après des périodes de dépendance et des épisodes de restriction des approvisionnements.

Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a rappelé que le projet s’inscrit dans une logique de réduction progressive des importations d’électricité, évoquant un passé où près de 70 % des besoins étaient couverts par des achats d’énergie à l’extérieur. Les autorités ont souligné l’importance de la coordination technique pour garantir la rapidité de la réalisation et la disponibilité du parc à la date prévue de fin juin 2026

La mise en œuvre opérationnelle impliquera la supervision conjointe des phases d’installation et de mise en service, la validation des essais techniques et la montée en compétence des personnels nigériens, tandis que les modalités précises de fourniture du combustible et de gestion de l’exploitation ont été détaillées dans l’accord signé entre Sonelgaz et la NIGELEC