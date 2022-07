Nicki Minaj: son mari Kenneth Petty, placé en résidence surveillée

Kenneth Petty, 44 ans, le mari de la rappeuse Nicki Minaj , 39 ans, a été condamné à un an d’assignation à résidence, une amende de 55 000 dollars et trois ans de probation, selon le portail d’information TMZ.

Petty a été condamné ce mercredi 6 juillet à la suite d’une audience. Le producteur de musique est accusé de n’avoir pas inscrit son nom sur la liste des délinquants s£xuels en Californie, où il vit actuellement. En effet, la loi américaine oblige toute personne ayant déjà commis un crime s£xuel à se présenter pour être inscrite sur cette liste chaque fois qu’elle change d’État.

Lors d’une audience à Los Angeles mercredi, Petty a été condamné à trois ans de probation et à un an de détention à domicile, selon le bureau du procureur américain. Il a également été condamné à payer une amende de 55 000 $. « Ayant déjà été reconnu coupable de tentative de viol, l’accusé a sciemment omis de s’enregistrer comme délinquant s£xuel lors de son déménagement en Californie », ont déclaré les procureurs.

En août, la victime présumée de viol de Petty, Jennifer Hough, a intenté une action en justice contre lui et Minaj, 39 ans, dans laquelle elle a accusé le couple d’avoir tenté de l’intimider pour qu’elle renonce à son accusation de viol. Le procès a également accusé Petty et Minaj, qui se sont mariés en octobre 2019, d’infliger intentionnellement une détresse émotionnelle et a allégué que le couple avait offert à Hough jusqu’à 500 000 $ pour annuler ses réclamations.

La poursuite a ensuite été abandonnée par Hough en janvier, selon des documents obtenus par PEOPLE. Petty a purgé quatre ans de prison en 1995 après avoir plaidé coupable de la tentative de viol de Jennifer Hough, alors âgée de 16 ans.

Lors d’une apparition en septembre 2021 sur « The Real », Jennifer Hough, qui était la jeune fille de 16 ans que Petty aurait violée, a évoqué l’incident de 1994. Elle a affirmé que Petty l’avait approchée à un arrêt de bus, lui avait tiré un couteau et l’avait conduite dans une maison. « Je savais ce qu’il voulait », a affirmé Hough. « Il m’a poussé sur le lit, nous nous sommes battus pour mes vêtements. » Après s’être échappée et être retournée à l’école, Hough a raconté ce qui s’est passé à la sécurité et Petty a été arrêtée ce jour-là.