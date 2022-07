Nick Cannon papa pour la 8e fois: le rappeur accueille son 1er enfant avec la mannequin Bre Tiesi (image)

Père de 7 enfants, l’acteur et animateur de talk-show a accueilli un nouveau fils avec la mannequin Bre Tiesi. L’annonce a été faite par la nouvelle maman à travers un post sur ses réseaux sociaux.

C’est à travers une série de photos sur son compte Instagram certifié que la mannequin Bre Tiesi a annoncé la bonne nouvelle à ses fans dans la soirée de ce lundi 25 août 2022. « Je l’ai fait. Un accouchement à domicile entièrement naturel et sans médicament. », a-t-elle d’abord écrit en légende des premières photos.

« Ce fut l’expérience la plus humiliante, de repousser les limites, mais aussi d’éveil et d’autonomisation. Je ne remercierai jamais assez mon équipe d’avoir livré mon fils en toute sécurité », a-t-elle ajouté dans une deuxième légende. « Cette expérience m’a changé pour toujours et je n’aurais pas pu rêver d’un partenaire plus incroyable et plus solidaire. Papa nous a montré le f… Je n’aurais pas pu le faire sans toi. Je n’arrive pas à croire qu’il soit là. », a-t-elle conclu.

Pour rappel, cette nouvelle naissance porte le nombre des enfants du rappeur acteur, présentateur et scénariste américain Nicholas Scott Cannon à huit. Il partage des jumeaux Moroccan et Monroe avec son ex-femme la chanteuse Mariah Carey, un fils Golden et une fille Powerful Queen avec la mannequin Brittany Bell, et des fils jumeaux Zion et Zillion avec DJ Abby De La Rosa. Son plus jeune enfant, un fils nommé Zen qu’il partageait avec la mannequin Alyssa Scott, est décédé d’un cancer du cerveau à l’âge de cinq mois.

A noter qu’il y a quelques semaines, le rappeur avait annoncé qu’il a pris la résolution d’opter pour la vasectomie afin de ne plus agrandir sa famille après huit enfants.