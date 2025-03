Neymar révèle que le Real Madrid lui avait offert un chèque en blanc pour le recruter en 2013

-Publicité-

La star brésilienne, Neymar Jr, a révélé que le Real Madrid lui avait proposé une offre extraordinaire avant son transfert en Europe en 2013.

Lors d’une interview accordée au podcast Podpah , l’ancien joueur de Santos a confié que les dirigeants madrilènes lui avaient offert un « chèque en blanc », lui laissant la possibilité d’exiger ce qu’il souhaitait pour rejoindre le club.

Malgré cette proposition financièrement très avantageuse, Neymar a choisi le FC Barcelone, un choix guidé par son admiration pour Lionel Messi et Ronaldinho. « L’offre du Real Madrid était un chèque en blanc, ils m’ont dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais… mais je voulais le Barça avec mon cœur », a-t-il déclaré.

Selon Neymar, l’offre madrilène aurait pu tripler son salaire, mais la présence de Ronaldinho dans l’histoire du Barça et l’opportunité d’évoluer aux côtés de Lionel Messi ont pesé dans sa décision. « Florentino Pérez m’a toujours aimé, mais je voulais jouer avec Messi », a-t-il ajouté.

Finalement, Neymar a rejoint le FC Barcelone en 2013 et a formé, avec Messi et Luis Suárez, l’un des trios offensifs les plus redoutables de l’histoire du football. Un choix qui s’est avéré payant, puisqu’il a remporté la Ligue des champions en 2015 avec les Blaugrana.

