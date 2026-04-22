Barça – Celta Vigo: les compositions officielles

Le Barça et le Celta Vigo s’affrontent ce mercredi dans le cadre de la 33è journée de Liga. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Leader du championnat, le Barça reçoit le Celta Vigo ce mercredi soir à partir de 20h30 (GMT +1). Un match comptant pour la 33è journée de Liga. Avec 6 points d’avance sur le dauphin Real Madrid, les Blaugranas se rapprocheraient d’avantage du sacre en cas de victoire contre l’équipe adverse, actuellement 6e et pleinement engagée dans la course aux places européennes. Découvrez les onze entrants des deux formations.

Les compos

Barça : Joan Garcia; Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Cancelo; Pedri, Eric García, Gavi; Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo

Celta Vigo : Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Fer López, Javi Rueda; Pablo Durán, Jutglà, Hugo Álvarez