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Barça: Jorge Mendes invite Yamal à s’inspirer de Cristiano Ronaldo

Victime d’une blessure musculaire, Lamine Yamal voit sa saison s’arrêter prématurément avec le FC Barcelone. Dans ce moment délicat, son agent Jorge Mendes l’encourage à s’inspirer de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, modèles de rigueur et de longévité au plus haut niveau.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Barça: Jorge Mendes invite Yamal à s’inspirer de Cristiano Ronaldo
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Coup d’arrêt brutal pour Lamine Yamal. La pépite du FC Barcelone ne rejouera plus cette saison, la faute à une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, venue freiner une ascension fulgurante. Dans l’entourage du joueur, l’heure est déjà à la reconstruction. Son agent, Jorge Mendes, a profité de cette période délicate pour adresser un message fort à son protégé. Le célèbre représentant portugais a invité le jeune ailier à s’inspirer des plus grands, à commencer par Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme une référence absolue, tant pour son exigence sportive que pour son comportement en dehors des terrains.

« Cristiano est le meilleur joueur de l’histoire et un exemple irréprochable », a-t-il insisté, rappelant l’importance du professionnalisme dans la construction d’une carrière au plus haut niveau. Dans le même souffle, Mendes a également évoqué Lionel Messi, autre modèle de longévité et de rigueur, souvent cité auprès des jeunes talents qu’il accompagne. Habitué à gérer les trajectoires d’élite depuis près de vingt ans, notamment celle de Ronaldo, le patron de Gestifute entend ainsi guider Yamal dans cette première épreuve. Un passage obligé, peut-être, pour celui qui incarne déjà l’avenir du Barça.



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