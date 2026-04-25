Naples – Lukaku: Antonio Conte exprime sa profonde déception après un nouvel épisode de tension

Au lendemain de la large victoire de Naples contre Cremonese (4-0), Antonio Conte a publiquement fait part de son incompréhension et de sa déception concernant Romelu Lukaku, au cœur d’un différend disciplinaire avec le club. L’attaquant belge, absent récemment de l’entraînement, pourrait faire l’objet de suites juridiques alors que les relations avec son entraîneur semblent se tendre davantage.

L’entraîneur de Naples, Antonio Conte, a affiché sa déception à l’égard de son attaquant Romelu Lukaku, au lendemain de la large victoire de SSC Napoli face à US Cremonese (4-0), vendredi en Serie A. Pour rappel, l’international belge fait actuellement l’objet de mesures disciplinaires après avoir manqué une séance d’entraînement du club. Naples n’écarterait d’ailleurs pas la possibilité d’engager des poursuites judiciaires, à la suite de cette absence survenue il y a quelques jours.

De son côté, Lukaku avait profité de la dernière trêve internationale pour rejoindre la sélection belge afin de poursuivre sa récupération physique après une blessure. Interrogé par DAZN sur cette situation tendue, Conte n’a pas masqué son agacement : « Je suis déçu par Romelu Lukaku. Il n’est même pas venu me saluer. Je n’ai pas parlé à Romelu. » L’entraîneur napolitain a poursuivi, sur le même ton : « Il était là, près de mon bureau, et nous n’avons pas parlé. Je ne m’attendais pas à cette situation. »





