Atlético Madrid: Ademola Lookman forfait face à l’Athletic Bilbao

Toujours diminué par une blessure aux adducteurs contractée en finale de Coupe du Roi, Ademola Lookman manquera la réception de l’Athletic Bilbao. Diego Simeone préfère ne prendre aucun risque avec son ailier, espérant un retour pour la demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal.

L’Atlético de Madrid devra encore composer sans Ademola Lookman. À la veille de la réception de Athletic Bilbao, Diego Simeone a confirmé l’indisponibilité de son ailier, toujours touché aux adducteurs. Blessé lors de la défaite face à la Real Sociedad en finale de la Coupe du Roi le week-end dernier, l’international nigérian avait déjà manqué le revers concédé contre Elche CF mardi.

Un retour était espéré pour ce rendez-vous face à Bilbao, mais le technicien argentin a douché les attentes en conférence de presse :

« Ademola Lookman n’est pas encore prêt pour demain. C’est une bonne chose que nous l’ayons sorti en finale de la Copa », a-t-il confié. Le joueur de 28 ans vise désormais un retour pour le choc face à Arsenal FC, programmé la semaine prochaine en demi-finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA.





