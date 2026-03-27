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Newcastle, Liverpool et MU en course pour le Sénégalais de Monaco Lamine Camara

Agé de 22 ans, Lamine Camara attire l’attention avant l’ouverture du mercato estival. Recruté par l’AS Monaco à l’été 2024 en provenance de Metz pour environ 15 millions d’euros, le milieu international sénégalais s’est rapidement fait remarquer.

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Newcastle, Liverpool et MU en course pour le Sénégalais de Monaco Lamine Camara
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Ses prestations ne se limitent pas à la seule Ligue 1. Cette saison, il a participé à 23 rencontres toutes compétitions confondues, dont six matchs en Ligue des champions, et a délivré trois passes décisives.

Sous la conduite de Sébastien Pocognoli, Camara s’est installé comme un élément important du dispositif monégasque.

Intérêt marqué des clubs anglais

Selon le média britannique The i Paper, Newcastle United suit le joueur depuis plusieurs semaines et préparerait une offensive pour le prochain mercato estival, faisant de ce renfort une priorité au milieu de terrain.

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Plusieurs sources indiquent que Liverpool observe également la situation, tandis que Manchester United aurait placé Lamine Camara parmi ses priorités pour l’été, avec l’ambition de conclure le dossier avant la Coupe du Monde 2026 afin d’éviter une hausse des enchères.

La valeur du joueur est estimée à 30 millions d’euros par Transfermarkt. Lié à Monaco jusqu’en juin 2029, il pourrait être vendu contre un montant situé entre 40 et 50 millions d’euros, montant que des clubs de Premier League seraient disposés à discuter.

À ce stade, aucune offre officielle n’a été déposée auprès de Monaco et le joueur n’a pas fait de déclaration publique sur ces rumeurs.

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