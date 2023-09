Necy N’dry: les vraies raisons de son départ de l’émission C’MIDI

- Publicité-

En janvier 2018, Necy N’dry, un visage familier, a fait ses adieux à l’équipe de production de l’émission de télévision ivoirienne bien-aimée « C’MIDI », à laquelle elle avait participé depuis 2014. Necy était chargée de présenter la rubrique alimentaire de l’émission, mettant en valeur son expertise aux côtés de son co-animateur Marcellin Govoei, jusqu’à son départ.

Contrairement aux rumeurs, il n’y a eu aucun désaccord entre Necy et le patron, Joseph Andjou. En réalité, sa transition vers une nouvelle émission a été décidée de manière amicale.

« Un matin, j’étais chez moi, vous savez comment ça se passe. Nous attendions de voir ce que la prochaine saison nous réserverait lorsque j’ai reçu un appel de M. Joseph Andjou. Il m’a dit : ‘Eh bien, tu ne fais plus C’MIDI, à partir de la prochaine saison, tu seras dans Matin Bonheur. Tu rejoindras l’équipe de Matin Bonheur’ », a-t-elle partagé lors d’une interview avec Polha Gouré de la télévision locale.

- Publicité-

La dessous de la transition vers « Matin Bonheur »

La réaffectation de Necy était basée sur une décision stratégique prise par Joseph Andjou. « Plus tard, il a expliqué que C’MIDI devait rester axé uniquement sur le divertissement. Étant donné que ma rubrique était centrée sur le bien-être et la diététique, ils ont décidé de remodeler l’émission du matin, ‘Matin Bonheur’. Compte tenu de mon expertise en matière de bien-être et de diététique, j’ai été intégrée à l’équipe du matin aux côtés de Marcellin Govoei et Eva Amani à l’époque », a-t-elle expliqué dans les moindres détails.

Ce « changement » s’est avéré être une simple réorganisation, sans impact sur les relations entre Necy N’dry et ses collègues, dont Alisar Zena et Jessica Bamba, qui entretiennent toujours des liens d’amitié étroits.

Visiblement, la transition vers « Matin Bonheur » s’est avérée être une étape positive dans la carrière de Necy N’dry, lui permettant de continuer à partager son expertise en matière de bien-être et de conseils diététiques avec un public plus large. Avec sa présence dynamique et sa connaissance du domaine, elle continue de captiver les téléspectateurs et de laisser une impression durable lors de leurs matinées.

Articles similaires