« (…)ne soyez pas surpris », la chanteuse Almok réagit à la pénurie d’essence au Togo

Alors que le Togo fait face actuellement à une pénurie d’essence, provoquant des perturbations majeures dans la vie quotidienne des citoyens, la chanteuse Almok a tenu à lancer un message à ses fans.

Depuis le week-end dernier, le Togo est confronté à une pénurie de produits pétroliers, notamment d’essence. Cette crise a touché les stations-service à travers le pays, suscitant une inquiétude généralisée parmi les consommateurs dont la mobilité et les activités professionnelles dépendent largement de ces produits essentiels. La situation a même poussé certains à garer leurs véhicules, tandis que sur le marché noir, les prix du carburant ont atteint des niveaux exorbitants, créant une pression financière supplémentaire sur des ménages déjà éprouvés.

La chanteuse togolaise Almok, bien connue pour sa musique et sa présence sur les réseaux sociaux, a récemment réagi à cette crise dans un message posté sur sa page Facebook. Elle a averti ses fans et les citoyens togolais de ne pas être surpris de la voir désormais se déplacer en Zém, faisant référence aux motos-taxis qui sont devenus un moyen de transport courant dans de telles situations de pénurie. « Si vous me voyez sur Zém ne soyez pas surpris, je n’ai plus de carburant », a-t-elle écrit.

Elle a ensuite appelé les autorités à prendre des mesures urgentes pour résoudre ce problème. « Prière nous régler ce problème le plus tôt possible », a-t-elle ajouté dans son message posté sur sa page Facebook.

Faut-il le rappeler, la situation actuelle est particulièrement difficile pour de nombreux Togolais qui dépendent du transport motorisé pour leurs déplacements quotidiens, que ce soit pour se rendre au travail, à l’école ou pour effectuer d’autres tâches essentielles. Les prix élevés du carburant sur le marché noir ont entraîné une augmentation des coûts de transport, ce qui a un impact direct sur le budget des ménages.

