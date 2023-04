« Ne mangez pas avant que je ne … », le fils de Pélagie la Vibreuse fait une doléance à Patrice Talon

Le fils aîné de la chanteuse Pélagie La Vibreuse, Ornel, a fait une étonnante demande au président Patrice Talon.

Il y a environ six mois, Ornel, le fils aîné de la chanteuse Pélagie La Vibreuse, a lancé O’Salon, un salon de coiffure. Il a surpris plus d’un ce jeudi 6 avril 2023 dans une vidéo où il s’adresse directement au président Patrice Talon.

« J’ai un message à monsieur le président Patrice Talon. Je voudrais vous voir à 10 heures, peu importe le jour que vous aurez décidé. Je vous en prie, ne mangez pas avant que je ne vienne parce que je vais vous apporter la nourriture que vous allez manger », a déclaré Ornel, le fils aîné de Pélagie La Vibreuse.

- Publicité-

Dans sa vidéo devenue virale sur le réseau social TikTok, Ornel a clairement précisé l’heure à laquelle il aimerait rencontré le président Patrice Talon peu importe le jour. « Mais c’est à 10 heure SVP. Si on m’appelle tôt le matin, je ne pourrai pas être là, à 7 heures, je ne pourrai pas être là. Ce n’est pas possible. Le soir également ce ne sera pas possible, mais à 10 oui », a-t-il mis en garde.