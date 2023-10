Naples vs Real Madrid: « Victor Osimhen est très dangereux », Carlo Ancelotti

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a désigné l’attaquant nigérian Victor Osimhen et le footballeur géorgien Khvicha Kvaratskhelia comme étant ceux à surveiller ce mardi soir, lors du choc face à Naples en Ligue des champions.

En conférence de presse d’avant-match, lundi après-midi, le technicien italien a déclaré que les deux buteurs napolitains avaient fait preuve de qualité au cours des deux derniers mois. « Ce sont de très bons attaquants qui ont vraiment éclaté l’année dernière, ils ont démontré leur qualité et ont montré qu’ils étaient des joueurs de haut niveau. Ils ont un talent incroyable avec des caractéristiques différentes. Kvaratskhelia est très forte en un contre un et Osimhen est très dangereux », a-t-il confié aux journalistes.

Ancelotti a également noté que son équipe doit faire preuve de discipline et d’ingéniosité si elle veut remporter les trois points de la victoire face aux champions d’Italie. « Nous jouons contre l’une des meilleures équipes d’Italie. Ils ont très bien fait l’année dernière, ce sera un match serré et équilibré car ils ont une vraie qualité, des capacités individuelles et l’ambiance va vraiment les pousser. Nous devons présenter une présentation disciplinée et complète. Si nous pouvons faire la même chose qu’à Gérone, nous obtiendrons un bon résultat », a-t-il ajouté.

Victor Osimhen compte 64 buts et 15 passes décisives pour Naples en 109 matchs toutes compétitions confondues depuis son transfert de Lille en 2020 pour 70 millions d’euros, un record africain. Le Nigérian a marqué cinq buts pour Naples en Ligue des champions la saison dernière.

Il compte cinq buts en sept matches de championnat cette saison. La saison dernière, Naples a été éliminé en quarts de finale par son rival de Serie A, l’AC Milan.Naples a perdu trois de ses quatre derniers matchs contre le Real Madrid, son seul match nul ayant eu lieu au premier tour retour de 1987/88 à domicile.