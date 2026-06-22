Nana Mouskouri, 92 ans, s’excuse et se retire de la scène

Nana Mouskouri , bientôt 92 ans, a annoncé l’annulation de sa participation au Grand Concert de la Francophonie, prévu le 25 août à Québec, sur recommandation de son médecin. L’artiste, qui espérait retrouver son public canadien, a fait part de sa décision avec émotion et prudence sur ses réseaux sociaux, précisant que son âge et l’avis médical l’empêchaient de traverser l’Atlantique pour le spectacle.

Dans son message publié en ligne, la chanteuse a rappelé l’attachement particulier qu’elle porte au Canada, précisant que ce pays « est depuis 1964 l’une de mes plus belles terres d’accueil ». Elle a exprimé son regret de ne pas pouvoir être présente aux festivités de la Francophonie cet été, tout en soulignant son souhait de rester raisonnable face aux contraintes liées à son état de santé.

Sur les réseaux sociaux, Nana Mouskouri a cité la recommandation médicale comme motif principal de l’annulation : « À bientôt 92 ans, je dois être raisonnable et écouter mon médecin qui aujourd’hui me déconseille de traverser l’océan ». Elle a évoqué le dilemme entre l’envie de chanter pour son public et la nécessité de suivre un avis médical, ajoutant que parfois il faut « choisir entre le cœur et la raison ».

Une décision prise à contrecœur

La disparition de sa présence au concert de Québec touche une carrière de plusieurs décennies. Figure majeure de la chanson francophone, Nana Mouskouri s’est imposée par une voix identifiable et un répertoire international, avec des titres tels que L’Amour en héritage. Au fil des années, elle a vendu des millions de disques et donné des milliers de concerts sur les cinq continents.

Le lien entre la chanteuse et le public canadien est ancien et constant : depuis ses premières venues dans les années 1960, le Canada a régulièrement figuré parmi les escales de ses tournées et un public fidèle s’est constitué autour de son répertoire. C’est ce rapprochement de longue date que l’artiste a voulu saluer dans son message tout en expliquant sa décision.

La recommandation du corps médical, citée par la chanteuse, a eu pour conséquence l’annulation formelle de son déplacement transatlantique. Nana Mouskouri a indiqué avoir pris cette décision avec regret mais également avec sagesse, privilégiant sa santé et la prudence.

Le Grand Concert de la Francophonie, prévu le 25 août à Québec, se déroulera sans la participation de Nana Mouskouri.