Naked Bike Ride: un tour de cyclistes en tenue d’Ève dans les rues de Londres (Photos)

La 18e édition de la World Naked Bike Ride a eu lieu le samedi 11 juin, avec des milliers de cyclistes qui se sont déshabillés. 200 villes y participent, dont Londres, mais aussi Buenos Aires, Melbourne, Mexico, Tokyo, Paris, etc.

Ce samedi, des cyclistes, dont le nombre est estimé à plus de 1 000, ont enfourché leur vélo, en tenue d’Ève ou vêtu d’aussi peu que possible, dans les rues de Londres à l’occasion de la World Naked Bike Ride. D’autres événements ont lieu dans 200 villes du monde entier.

Il s’agit de la première World Naked Bike Ride (WNBR) organisée depuis deux ans, les précédentes éditions ayant été annulées en raison de la pandémie de COVID-19. Fabian Conejo, membre du WNBR, a suggéré que la nudité est une allégorie de leur fragilité dans les rues alors qu’ils roulent à côté des voitures, des camions et des bus. “Peu importe le nombre d’équipements de sécurité que vous portez, pour un cycliste, c’est fatal”, a-t-il déclaré.

Au total, 200 villes participent à la course, dont Buenos Aires, Melbourne, Vienne, Sao Paolo, Vancouver, Copenhague, Paris, Thessalonique, Tel Aviv et Tokyo; Londres, Mexico. Ils décrivent leur campagne avec un certain nombre de thèmes et d’objectifs, dont la protestation contre la dépendance mondiale au pétrole, la lutte contre la « culture de la voiture », l’obtention de meilleurs droits pour les cyclistes et la démonstration de leur vulnérabilité dans les rues des villes.

Vêtus de peintures corporelles et de baskets – et de peu d’autres choses – des dizaines de militants ont courageusement enfourché leurs selles pour participer à l’étape londonienne de la randonnée. Beaucoup ont recouvert leur corps nu de paillettes, de slogans peints et de déguisements pour cet événement annuel.

