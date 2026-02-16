Nagui explique avoir été viré en 2004-2005 et au bord du dépôt de bilan

Ce lundi 16 février, dans l’émission radio La bande originale sur France Inter, Nagui a surpris en racontant une période sombre de sa carrière : viré de plusieurs grandes chaînes et proche du dépôt de bilan, l’animateur s’est livré lors d’un échange avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard venus présenter le film Le rêve américain, qui suit le parcours de deux Français devenus agents de stars de la NBA.

Ce lundi 16 février, dans l’émission radio La bande originale sur France Inter, Nagui a surpris en racontant une période sombre de sa carrière : viré de plusieurs grandes chaînes et proche du dépôt de bilan, l’animateur s’est livré lors d’un échange avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard venus présenter le film Le rêve américain, qui suit le parcours de deux Français devenus agents de stars de la NBA.

Les invités, engagés pour promouvoir le long-métrage consacré à Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, ont servi de point de départ à une séquence de confidences. Nagui, habituellement présenté comme une valeur sûre du paysage audiovisuel français, a raconté sans détour les mois où sa carrière et ses finances ont vacillé, mettant en lumière une face peu connue de son parcours professionnel.

« En 2004-2005, j’étais au fond du trou », a déclaré l’animateur face aux micros, décrivant une période marquée par les refus et l’isolement professionnel. Ces mots, prononcés dans l’émission de Laurent Goumarre, ont relancé le témoignage d’un homme dont l’image publique est celle d’un animateur installé et populaire.

Publicité

« Viré de la Deux, viré de TF1, viré de Canal… »

Nagui a détaillé la mécanique qui a conduit à cette chute : après son passage remarqué dans Nulle part ailleurs sur Canal+, il s’est trouvé progressivement écarté des principaux diffuseurs. Selon ses propos, l’étiquette « Canal+ » lui a nui auprès de décideurs qui, après son départ de l’émission, considéraient qu’il était « cramé ». « Tu as fait Canal, tu as arrêté Nulle part ailleurs et ils t’ont viré, donc on ne veut pas de toi », a-t-il rapporté, illustrant la manière dont une référence passée peut se transformer en handicap dans le milieu audiovisuel.

La fragilité n’a pas été que symbolique : Nagui a raconté des moments d’angoisse financière, avec des réunions où son comptable évoquait la cessation de paiements et des personnes venues « éplucher tous les comptes ». Il a qualifié la période de « désert » et évoqué près de quatre années de refus et de projets avortés. Confronté à la possibilité de percevoir des allocations chômage, il a choisi de s’en dispenser par « amour‑propre », selon ses propres mots.

Le retournement intervient en 2006 : Nagui lance le jeu Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, qu’il présentera jusqu’en 2021. La même période voit la mise à l’antenne de N’oubliez pas les paroles, également sur France 2, un programme qui demeure diffusé en access prime time et, d’après les éléments rapportés, continue de rassembler chaque soir des millions de téléspectateurs.

Publicité