Muriel Blanche et Joël Williams en couple? La bague de fiançailles qui lance la polémique

Il circule depuis quelques heures, des informations annonçant l’actrice camerounaise Muriel Blanche en couple avec l’ivoirien Joël Williams.

Après son apparition sur l’émission Th Bachelor, et sa complicité avec Stéphanelle, Joël Williams semble avoir trouvé l’amour aux côtés de l’influenceuse camerounaise Muriel Blanche. C’est la polémique qui secoue actuellement les réseaux sociaux.

En effet, le couple aurait officialisé sa relation après la remise de don effectuée lors d’une soirée de bienfaisance organisée par la fondation de Muriel Blanche, il y’a quelques mois. Comme pour confirmer les rumeurs, Muriel Blanche s’est affichée récemment avec une bague de fiançailles qui lève l’équivoque.

Il n’en fallait pas plus pour susciter de vives polémiques sur de possibles fiançailles entre Muriel Blanche et Joël Williams en couple. “Dans le monde de l’art, on se connait. Les choses s’ébruitent (…). Je me suis renseignée. Muriel Blanche va se marier (…)”, a commenté la blogueuse Camerounaise Aicha Kamoise dans une vidéo sur sa page Facebook. D’après elle, le fiancé n’est autre que Joël Williams.

