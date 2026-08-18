Mort d’Hayden Panettiere : Wladimir Klitschko promet de préserver sa mémoire pour leur fille Kaya

Hayden Panettiere , l’actrice américaine connue notamment pour la série Heroes, est décédée à 36 ans le dimanche 16 août, a annoncé son père et son attachée de presse. La disparition, survenue à cinq jours de son anniversaire, a été qualifiée de « tragique » par Skip Panettiere dans un communiqué rendu public ; les circonstances exactes n’ont pas été confirmées, même si certains éléments évoqués par des sources ont suscité des hypothèses d’overdose.

Le communiqué de Skip Panettiere souligne l’ampleur du choc familial et public : « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons la disparition tragique de notre chère Hayden. Elle était une lumière extraordinaire et une force de la nature qui a apporté un amour et une joie incommensurables à tous ceux qui la connaissaient – et aux millions de personnes qui l’ont regardée à l’écran », a-t-il déclaré.

La nouvelle de sa mort a rapidement mobilisé des hommages de proches et d’anciens compagnons. Parmi eux, l’ancien boxeur Wladimir Klitschko, père de sa fille Kaya, a publié un message marqué par l’émotion et la reconnaissance du rôle que Panettiere a joué dans leur vie familiale.

Un lien familier et la promesse d’une mémoire préservée

Hayden Panettiere et Wladimir Klitschko se sont rencontrés lors d’une soirée entre amis en 2008, après la séparation de l’actrice avec Milo Ventimiglia, son partenaire à l’écran dans Heroes. Leur relation, ponctuée de ruptures et de réconciliations, a abouti à des fiançailles en 2013 puis à la naissance de leur fille, Kaya, en 2014. Le couple s’est séparé définitivement en 2018.

Dans son message publié avec une photo d’eux et de leur fille, Klitschko a dit être profondément affecté par la perte : « L’annonce de la mort tragique d’Hayden m’attriste profondément. Elle a quitté ce monde bien trop tôt. Hayden était, même si elle n’était plus ma compagne, une partie importante de ma vie et la mère de notre fille, Kaya. »

Le Britannique devenu champion du monde a aussi rendu hommage à la carrière et à la résilience de l’actrice face aux difficultés du milieu : « Elle a construit une carrière incroyable grâce à un immense talent, tout en affrontant les aspects les plus sombres d’une industrie particulièrement exigeante. Rien n’effacera les moments que nous avons partagés ni la place qu’elle occupait dans nos vies. »

S’adressant à leur enfant, Klitschko a annoncé son intention de veiller à ce que la mémoire d’Hayden soit préservée dans le souvenir familial : « À notre fille Kaya, je parlerai toujours de sa mère avec respect et je veillerai à ce qu’elle se souvienne de la personne qu’elle était (…) Repose en paix, Hayden. Puisses-tu trouver la paix éternelle. #WeLoveYouHayden ».

Les proches et les fans continuent de partager témoignages et photos en mémoire de Panettiere, tandis que les circonstances précises de son décès restent pour l’heure non précisées par les sources officielles mentionnées dans les communiqués rendus publics.