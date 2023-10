Mort de Mohbad: la tête de son ami Primeboy mise à prix contre plus de 8 millions de FCFA

- Publicité-

Dans le cadre de l’enquête sur la mort du chanteur Mohbad, la police de Lagos a déclaré que Primeboy est activement recherché et une récompense d’un million de nairas, soit plus de huit millions de FCFA, est offerte.

Après l’arrestation de Naira Marley, le commandement de la police de l’État de Lagos a annoncé mercredi qu’Owodunni Ibrahim, alias Primeboy, est recherché, suite à son refus d’honorer l’invitation que la police lui avait envoyée depuis le début de l’enquête sur les circonstances ayant conduit à la mort du chanteur Ilerioluwa Aloba, plus connu sous le nom de Mohbad.

Selon le porte-parole de la police de Lagos, Benjamin Hundeyin, qui a révélé l’information sur son compte Twitter, Ibrahim est décrit comme mesurant environ 1,64 mètre, de sexe masculin, peau foncée et avec des marques tribales Yoruba et la dernière adresse connue d’Ibrahim est 3rd Power, Oke Eletu, Ikorodu. « Si vous le voyez, veuillez contacter le poste de police le plus proche ou appeler le 0803 688 5727 », a-t-il déclaré.

Dans son message, le porte-parole de la police de Lagos, Benjamin Hundeyin, a ajouté que le commissaire de police de l’État, CP Idowu Owohunwa, donnera une somme d’un million de nairas, soit plus de huit millions de FCFA, à toute personne disposant d’informations utiles menant à son arrestation.

« Le CP Idowu Owohunwa offre par la présente une belle récompense de 1 000 000 de naira à toute personne disposant d’informations utiles menant à son arrestation », a-t-il précisé.

Polémique de bagarre

En septembre 2023, Primeboy, un ami d’enfance de Mohbad, est accusé de l’avoir frappé lors de sa performance à Ikorodu, ce qui aurait entraîné sa mort. Primeboy nie l’accusation, affirmant qu’il n’a aucun intérêt à causer du tort à Mohbad.

« S’il vous plaît, je n’en sais rien. Je ne l’ai même pas touché. Il m’a frappé, je n’ai rien fait. Dieu sait que sa femme était là aussi, ainsi que l’homme dans le Prado et les agents de sécurité. S’il vous plaît, ne dites pas ce que vous ne savez pas, menez votre enquête, j’ai fait la mienne. Je n’ai aucun problème avec Mohbad, il m’appelle tout le temps. Je ne vis pas avec eux, s’il vous plaît, et s’il vous plaît, je n’en sais rien, » explique-t-il.

Mohbad, ancien signataire du label Naira Marley, est décédé à l’âge de 27 ans à Lagos. Dans le cadre de l’enquête sur les circonstances de sa mort, plusieurs personnes, dont Naira Marley, ont été arrêtées et placées en garde à vue.