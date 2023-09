Mort de Michael Gambon, star et sorcier bien-aimé dans six films d’Harry Potter

- Publicité-

L’acteur Michael Gambon, sorcier bien-aimé dans six des huit films d’Harry Potter, est décédé paisiblement à l’hôpital à l’âge de 82 ans, selon la déclaration faite par sa famille.

« Nous sommes dévastés d’annoncer la perte de Michael Gambon. Mari et père bien-aimé, Michael est décédé paisiblement à l’hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, suite à une pneumonie. Michael avait 82 ans », a annoncé une déclaration au nom de Lady Gambon, épouse de Michael Gambon, et de son fils Fergus Gambon, publiée par le publiciste Clair Dobbs.

Dans leur communiqué, la famille demande le respect de leur vie privée dans cette épreuve difficile. « Nous vous demandons de respecter notre vie privée en cette période douloureuse et vous remercions pour vos messages de soutien et d’amour », peut-on lire dans le message.

- Publicité-

L’acteur vétéran Michael Gambon, qui a remporté trois Olivier Awards, deux Screen Actors Guild Awards et quatre Baftas, est une star de la scène et du cinéma depuis plus de six décennies. Il est surtout connu pour avoir interprété Albus Dumbledore dans les films Harry Potter.

Il est apparu en tant que sorcier bien-aimé dans six des huit films à succès de 2004 à 2011, après avoir remplacé feu Richard Harris. Il a également joué le détective français Jules Maigret dans la série ITV Maigret et dans la série de la BBC, The Singing Detective.

Articles similaires