Mort de la reine Elizabeth II: Prince Harry effondré, ce que le duc de Sussex regrette tant

La reine d’Angleterre, Elizabeth II est morte à 96 ans, le jeudi 8 septembre 2022, l’année où elle a fêté son jubilé de platine. Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas pu se rendre à tant à Balmoral pour rester à son chevet.

Depuis le Megxit, le prince Harry s’est éloigné de la reine Elizabeth II pour se refugier aux Etats-Unis avec sa femme Megan Markle et leur deux enfants, Archie et Lilibet. C’est pourquoi, le prince Harry est effondré de n’avoir pas pu lui rendre visite avant qu’elle ne rende son dernier souffle ce jeudi 8 septembre 2022 à son résidence à Balmoral.

En Europe depuis quelques jours, pour participer à divers événements, le prince Harry n’avait pas prévu de devoir assister à la mort de sa grand-mère adorée, la reine Elizabeth II. C’est donc en son absence que la reine d’Angleterre a rendu l’âme alors qu’elle était entourée de son fils Charles et sa femme Camilla Parker-Bowles. Selon la presse britannique, « ni William, ni Harry n’ont pu arriver à temps pour la voir avant son dernier souffle ».

Contrairement au prince William qui est souvent avec la reine malgré son déménagement, ce n’était pas le cas de Harry, qui habite désormais aux Etats-Unis. Mieux, le duc de Sussex n’avait pas été rendre visite à sa grand-mère, bien qu’il soit en Angleterre depuis quelques jours. Toutefois, ils communiquaient régulièrement mais ne voyaient plus physiquement Elizabeth II depuis le mois de juin dernier où Harry était au jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

Depuis sa naissance, le prince Harry est le fils préféré de la reine Elizabeth. Fils cadet du prince Charles, nouveau roi d’Angleterre (Charles III) et de Lady Diana, le prince Harry appartient à cette caste peu enviable des membres « en trop » des familles royales d’Europe et d’ailleurs.

Il est claire que Harry ne sera jamais roi d’Angleterre et ne peut espérer vivre un jour à l’abri des regards. C’est pour éviter cet entre-deux ingrat, que le duc de Sussex a décidé en 2020 de quitter ses fonctions royales afin de se forger une place et construire une identité loin de la royaume d’où le Megxit.