Mort de la reine Elizabeth II : cette triste réaction de Kate Middleton et William

Kate Middleton et le prince William ont réagi à la mort de la reine Elizabeth II ce jeudi 8 septembre 2022 à travers un message déchirant.

La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre après avoir fêté, le 6 février 2022, ses 70 ans de règne. Kate Middleton et son mari, le prince William, lui ont rendu un vibrant hommage dans un message déchirant Sur Instagram.

« La Reine est morte paisiblement ce soir à Balmoral », a écrit le couple sur leur compte Instagram officiel (DukeandDuchessofCambridge). « Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain », ont-ils précisé.

L’hommage de Kate Middleton et William était accompagné d’une photo noir et blanc de la reine Elizabeth II. Conformément au protocole, Charles et Camilla accèdent désormais au trône, et le drapeau britannique a été mis en berne juste au-dessus du palais de Buckingham. De leurs côtés, Meghan Markle et Harry ont également évoqué la mort de la reine Elizabeth II dans un message sobre.