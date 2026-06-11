Monroe invitée par Emmanuel et Brigitte Macron pour la Fête de la Musique au Palais de l’Élysée

Monroe , la représentante de la France à l’Eurovision 2026, âgée de 17 ans, annonce une tournée nationale dans les plus grandes églises et cathédrales françaises de septembre à novembre 2026 et sera l’une des artistes invitées à la Fête de la Musique au Palais de l’Élysée le 21 juin ; sa prestation à Vienne le 16 mai lui a valu la 11e place du concours, remporté cette année par la Bulgarie.

Sur la scène du Wiener Stadthalle à Vienne (Autriche), le 16 mai, Monroe espérait succéder à l’ancienne lauréate française Marie Myriam. La benjamine de la compétition a finalement terminé 11e avec son titre Regarde !. Née à Salt Lake City aux États-Unis et ancienne candidate de l’émission Prodiges, la jeune artiste, dont la voix a été qualifiée de « cristalline » lors d’un entretien pour Apple Music, a déclaré n’avoir « aucun regret » après sa participation.

Dans un message publié sur son compte Instagram, Monroe a détaillé son projet de tournée : « de septembre à fin novembre 2026, Monroe partira en tournée dans les plus belles églises et cathédrales de France ». Parmi les dates annoncées figurent Metz le 17 septembre, Reims le 25 septembre, Bordeaux le 23 octobre, Lyon le 8 novembre et Marseille le 28 novembre. L’artiste a indiqué vouloir poursuivre un double projet musical, mêlant opéra et musique pop, une formule qu’elle souhaite approfondir après l’Eurovision.

Monroe convoquée à l’Élysée le 21 juin prochain

Le 9 juin, le Palais de l’Élysée a publié un communiqué précisant que, « comme chaque année, le 21 juin, la cour d’honneur du Palais ouvrira ses portes à l’occasion de la Fête de la Musique 2026 ». Pour la soirée, programmée de 19 heures à minuit, le président Emmanuel Macron et l’épouse du chef de l’État ont convié plusieurs artistes pour animer l’événement.

Le communiqué confirme la présence de Monroe parmi les artistes invités à se produire dans la cour d’honneur. La programmation de la soirée mêlera scènes acoustiques et sets électroniques, avec la participation attendue de la danseuse lituanienne Lora Juodkaitė, l’orchestre symphonique Confluences et le compositeur et musicien Marc Cerrone.

La partie électronique de la programmation réunira plusieurs DJ : Feder, Yann Muller, DJ Bens et Michaël Canitrot. Selon le site de l’Élysée, l’événement affiche d’ores et déjà le statut « complet », alors que les inscriptions ont été ouvertes deux jours auparavant.