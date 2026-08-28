Mondial U20 féminin: le Nigeria domine la Pologne en amical

Les Falconets du Nigeria ont poursuivi leur préparation pour la Coupe du monde féminine U20 par une victoire face à la Pologne (1-0), vendredi à Brzeg. Mary Mamud a inscrit l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel de la première période.

Les Falconets du Nigeria ont signé une victoire encourageante en préparation de la Coupe du monde féminine U20. La sélection nigériane s’est imposée face à la Pologne (1-0), vendredi, au stade municipal de Brzeg. Les joueuses nigérianes ont dû attendre les derniers instants de la première période pour faire la différence. Mary Mamud a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel, permettant aux Falconets de rejoindre les vestiaires avec un avantage précieux.

Au retour des vestiaires, les deux sélections se sont procuré plusieurs situations dangereuses. Malgré les occasions de part et d’autre, aucune n’est toutefois parvenue à modifier le score. Cette victoire permet au Nigeria de poursuivre sa préparation sur une note positive avant le début de la compétition mondiale. Les Falconets vont désormais se tourner vers leur prochaine rencontre amicale, face à la République de Corée. Un nouveau rendez-vous qui permettra au sélectionneur nigérian de procéder aux derniers réglages avant l’entrée en lice de son équipe dans cette Coupe du monde féminine U20.