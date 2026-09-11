Mondial féminin U20 2026: les Amazones éliminées de la compétition

L’aventure des Amazones U20 au Mondial féminin 2026 s’est achevée ce vendredi en Pologne. Battue par la sélection hôte (4-1), l’équipe béninoise termine dernière de son groupe avec un seul point au compteur.

Il n’y aura pas de huitièmes de finale pour le Bénin. Les Amazones U20 ont conclu leur campagne mondiale par une défaite face à la Pologne (4-1), ce vendredi à Bielsko-Biała, lors de la troisième journée du groupe A. Après avoir accroché le Mexique (2-2) lors de leur entrée en lice, puis lourdement chuté face à l’Argentine (0-8), les joueuses du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou devaient réaliser un exploit pour espérer poursuivre leur parcours. Mais la Pologne s’est montrée supérieure dans le jeu et a rapidement pris le contrôle de la rencontre.

Les Polonaises ont rejoint les vestiaires avec deux buts d’avance avant d’accentuer leur domination après la pause. Elles ont porté leur avantage à quatre buts à la 87e minute, mettant définitivement fin aux espoirs béninois. Romaine Gandonou a toutefois permis aux Amazones de sauver l’honneur deux minutes plus tard. La Béninoise a réduit l’écart sur un superbe coup franc, offrant une dernière étincelle à son équipe.

Avec un bilan d’un match nul et deux défaites, trois buts inscrits et quatorze encaissés, le Bénin termine à la quatrième et dernière place de sa poule avec un point. Une première expérience mondiale qui s’achève donc dès la phase de groupes.