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Real Madrid: Jude Bellingham bientôt prolongé jusqu’en 2032

Le Real Madrid poursuit sa vaste campagne de prolongations. Après Vinicius Jr et alors que les nouveaux contrats de Thibaut Courtois et Arda Güler seraient quasiment finalisés, le club merengue s’attaque désormais à Jude Bellingham.

Romaric Déguénon
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Football
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Real Madrid: Jude Bellingham bientôt prolongé jusqu’en 2032
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Le Real Madrid prépare déjà l’avenir de son effectif. Très actif sur le marché des prolongations, le club espagnol entend sécuriser ses principales stars sur le long terme. Après avoir prolongé Vinicius Jr, les dirigeants madrilènes auraient également trouvé un accord avec Thibaut Courtois pour une prolongation jusqu’en 2028 et avec Arda Güler jusqu’en 2031. Les officialisations seraient désormais attendues.

Le prochain dossier sur la table concerne Jude Bellingham. Arrivé au Real Madrid à l’été 2023, le milieu de terrain anglais s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’équipe malgré son jeune âge. Selon Radio Marca, le club espagnol souhaiterait désormais étendre son engagement jusqu’en 2032. Le contrat actuel du joueur de 23 ans court jusqu’en 2029, mais le Real Madrid souhaite donc prendre les devants afin de sécuriser l’avenir de son milieu de terrain. Cette nouvelle prolongation confirmerait la volonté des Merengues de verrouiller leurs principaux talents sur plusieurs années et de construire leur projet sportif autour d’eux.

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