Galatasaray: Alvaro Morata voit Victor Osimhen dans le top 3 mondial

Ancien coéquipier de Victor Osimhen à Galatasaray, Álvaro Morata ne tarit pas d’éloges sur l’attaquant nigérian. L’Espagnol estime que le buteur du club stambouliote figure parmi les trois meilleurs avant-centres de la planète.

Álvaro Morata garde un excellent souvenir de sa collaboration avec Victor Osimhen. Les deux attaquants ont partagé le même vestiaire à Galatasaray et l’international espagnol a rapidement été séduit par les qualités de son partenaire. Interrogé par Sporty TV, Morata a placé Osimhen au sommet de la hiérarchie mondiale à son poste. « Victor fait partie des trois meilleurs attaquants au monde à mes yeux. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer avec lui », a déclaré l’attaquant de Leganés.

L’Espagnol s’est également souvenu de leur complémentarité sur le terrain. « Parfois, je me souviens avoir joué derrière Victor. C’était du genre : « Frappe le ballon dans l’espace, je vais marquer. » Je pense qu’il est l’un des meilleurs au monde », a-t-il ajouté. Arrivé à Galatasaray en provenance de Naples, Osimhen s’est rapidement imposé comme l’une des principales armes offensives du club turc. Actuellement éloigné des terrains en raison d’une blessure à l’aine, le Nigérian reste très apprécié par ses anciens partenaires, à l’image de Morata.