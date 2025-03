Mondial des Clubs 2025: près d’un milliard d’euros à partager

-Publicité-

La FIFA s’apprête à marquer l’histoire du football de clubs avec une prime de près d’un milliard de dollars lors de la prochaine Coupe du Monde des Clubs. Cette somme inédite fera de l’édition 2025 la plus lucrative jamais organisée, avec un format de sept matchs et un nouveau modèle économique ambitieux.

Selon The Independent, la FIFA a conclu d’importants accords de sponsoring et de diffusion pour garantir ces sommes records. La répartition des fonds se fera en deux parties :

575 millions de dollars seront versés aux clubs simplement pour leur participation .

465 millions de dollars seront attribués en fonction des performances sportives durant le tournoi.

Toutefois, ces premiers ne seront pas répartis de manière uniforme. La FIFA a choisi une distribution via les confédérations afin d’éviter des déséquilibres compétitifs entre les différentes régions du monde.

Manchester City et Chelsea en tête des gains

Des clubs prestigieux comme Manchester City et Chelsea pourraient toucher entre 60 et 90 millions de dollars, une somme qui reflète à la fois leur statut et leur influence dans la compétition.

Par ailleurs, la FIFA prévoit également un fonds de solidarité d’au moins 150 millions de dollars, destiné aux clubs non qualifiés pour l’événement.

- Publicité-

Une compétition sous haute tension

Avec cette dotation record, la FIFA ambitionne de faire de la Coupe du Monde des Clubs un tournoi majeur, capable de rivaliser avec la Ligue des Champions en termes d’attractivité et d’enjeux financiers. Reste à voir comment cette manière influencera l’équilibre du football mondial et la compétitivité des différentes équipes engagées.